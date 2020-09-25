Kredi kartı kullananlar dikkat! BDDK'nın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiren önemli değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu kararda, kredi kartları ve banka kartlarında değişiklik yapıldığına yer verildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun, banka kartları ve kredi kartları hakkında değişiklik içeren yönetmeliğinde şu ifadeler yer aldı...
Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmeliğinde değişlik yapılmasına dair yönetmeliği yayımladı. Yayımlanan yönetmelikte şu ifadelere yer verildi:
MADDE 1 – 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bilgi alışverişi ile takas ve mahsup işlemi yapan kuruluşlar" ibaresi "bilgi alışverişi yapan kuruluşlar" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.
"l) Kalıcı veri saklayıcısı: Kart hamilinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,
m) Uzaktan iletişim aracı: Mektup, telefon, faks, elektronik posta mesajı, internet, kısa mesaj hizmetleri gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkân veren her türlü araç veya ortamı,"
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin başlığı "Bilgi alışverişi kuruluşlarının faaliyet izni alması" şeklinde, birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(1) Bilgi alışverişi kuruluşları faaliyet izni almak üzere Kuruma verecekleri başvuru dilekçelerine;
a) Bilgi alışverişi kuruluşunun ana sözleşmesinin,
b) Bilgi alışverişi kuruluşu kurulmasından beklenen faydayı analiz eden detaylı fizibilite raporu ile üç yıllık hedeflerin ortaya konulduğu tahmini bilânço ile kâr ve zarar cetvellerinin,
c) Ortaklık, teşkilat ve organizasyon yapısı, teknoloji alt yapısı hakkında ayrıntılı bilgi ve belgeler ile varsa bilgi alışverişi kuruluşu hakkında uluslararası kabul gören derecelendirme şirketleri tarafından hazırlanan ve öngörülen derecelendirmeyi de içeren raporun, eklenmesi gerekir."
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "kart kuruluşu, bilgi alışverişi ile takas ve mahsup işlem kuruluşlarının" ibaresi "kart kuruluşu ile bilgi alışverişi kuruluşunun" şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan "bilgi alışverişi, takas ve mahsuplaşma kuruluşlarının" ibaresi "bilgi alışverişi kuruluşlarının" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bilgi alışverişi, takas ve mahsuplaşma kuruluşlarının" ibaresi "bilgi alışverişi kuruluşlarının" şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan "Bilgi alışveriş ile takas ve mahsuplaşma işlem kuruluşlarının" ibaresi "Bilgi alışverişi kuruluşlarının" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bilgi alışverişi, takas ve mahsuplaşma kuruluşlarının" ibaresi "bilgi alışverişi kuruluşunun" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Kart kuruluşlarının, bilgi alışveriş ile takas ve mahsuplaşma kuruluşlarının" ibaresi "Kart kuruluşları ile bilgi alışverişi kuruluşlarının" şeklinde, ��çüncü fıkrasında yer alan "Kart kuruluşları ile bilgi alışverişi, takas ve mahsuplaşma kuruluşlarının" ibaresi "Kart kuruluşları ile bilgi alışverişi kuruluşlarının" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Bilgi alışverişi ile takas ve mahsuplaşma kuruluşlarının" ibaresi "Bilgi alışverişi kuruluşlarının" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Kart kuruluşları, bilgi alışveriş ile takas ve mahsuplaşma kuruluşlarında" ibaresi "Kart kuruluşları ile bilgi alışverişi kuruluşlarında" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(5) Üye işyerleri ile anlaşma yapma faaliyeti izni alan kuruluşların, 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında bankalar dışındaki diğer ödeme hizmeti sağlayıcılarından biri olması halinde bu kuruluşlar tarafından ek-5'te yer alan bilgiler her hesap dönemini takip eden Nisan ayının on beşinci gününe kadar Kuruma gönderilir."
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının birinci cümlesi ve üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(1) Kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri arasındaki ilişkiler, Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yöntemler yoluyla kurulacak sözleşmeler ile düzenlenir. Sözleşmenin kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun olarak en az on iki punto büyüklüğünde, açık, sade, anlaşılabilir ve okunabilir bir şekilde olması ve bir örneğinin kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile kart hamiline ve varsa kefiline verilmesi zorunludur."
"Kart teslimi sırasında veya kart tahsisini müteakip teslimden önce banka kartı hamillerine aşağıda yer alan hususlarda kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirme yapılması zorunludur:"
"Kart teslimi sırasında veya kart tahsisini müteakip teslimden önce kredi kartı hamillerine aşağıda yer alan hususlarda kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgi verilmesi zorunludur:"