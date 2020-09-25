Yüzde 74'ü tamamlanan Zigana Tüneli Avrupa'nın en uzunu olacak

Bu vesile ile yol daha da kısalacak ve bize çok faydası olacak" ifadelerini kullandı. Yolun kısalması ile birlikte yakıt ve zaman tasarrufu sağlanacağını belirten Bedirhan Yağlıdere de tünelin yakın zamanda açılmasını temenni ettiğini ifade etti. Yağlıdere, "Yeni yapılan Zigana Tüneli projesi çok iyi düşünülmüş.