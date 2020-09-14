5000 ve 10000 TL ödünç para yardımı başvuru şartları neler? Aile Bakanlığı ödünç para yardımını kimler alabilir? İşte aranan şartlar...
5000 ve 10000 TL ödünç para yardımı başvuru şartları neler? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilen ödünç para yardımı uygulaması kooperatif gibi işliyor. Maddi durumu iyi olmayanların ihtiyaçlarını görmeleri amacıyla verilen ödünç para yardımı yapılıyor. 5000 ve 10000 TL ödünç para yardımı başvuru şartları neler? Aile Bakanlığı ödünç para yardımını kimler alabilir? Yardımdan yararlanmak isteyenler başvuru şartlarını araştırıyor. Ödeme hakkında kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Peki, 5000 ve 10000 TL ödünç para yardımı başvuru şartları neler? Aile Bakanlığı ödünç para yardımını kimler alabilir? Tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...
5000 ve 10000 TL ödünç para yardımı başvuru şartları neler? Aile Bakanlığı ödünç para yardımını kimler alabilir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Uzun yıllardır yürürlükte olmayan ödünç para yardımı yeniden gündeme geliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından yeniden uygulanmaya başlayacak ödünç para için başvuru yapanlara 5000 ve 10000 TL ödenecek. Bakanlık tarafından duyurulan yeni kampanya ile başvuru yapan kişilere verilecek olan yardımın ailelere teker teker ödeme yapılarak verileceği belirtildi.
Ödünç para verme işleri hakkında kanun hükmünde kararname
Ödünç para sistemi hakkında detaylı açıklamalarda bulunan bakanlık, bu yardım kararını Merkez Yönetim Kurulu Yardım Yönergesi'nin 8. Maddesine göre aldıklarını açıkladı. Bu açıklamalara göre birçok alanda bu ödemeleri gerçekleştirecek olan bakanlık, TOKİ ve belediye konut projelerinde ödemesi bulunan kişilere bu ödemeleri yapacaklarını duyurdu. Ödünç para uygulaması dışında duyurulan bu ödemelere Konut Edindirme Yardımı adı verildi. Ayrıca herhangi bir sıra dışı durum anında konut onarım yardımı da kişilere verilecek.
Ödünç para başvurusu nasıl yapılır?
Bakanlık tarafından dijital ortamda doldurulan başvuru formları sonucunda verilen ödünç paralar formuna bakanlığa ait resmi intenet sitesinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca e-devlet sistemi üzerinden de giriş yapılarak başvuru yapmak mümkündür.
Başvuru yapacak kişilerde aranan şartlar ise şunlardır:
Herhangi bir banka veya bakanlığa borç bulunmaması,
Başvuru formundaki bilgileri doğru vermesi,
İş arkadaşlarından en az iki kefil gösterilmesi,
Bundan önce bu yardımdan alınmaması,
Sandığa en az 3 yıldır kayıtlı olunması,
Gerekli ödemelerin sağlanması gerekmektedir.
Ödünç para ikraz yardımı ödemeleri
Bu ödemeleri alacak kişilerin ödemeleri taksitlendirilir. Bu taksitler kişinin aylık maaşı üzerinden otomatik olarak kesilir. Kişiler borçlarını bu vesileyle ödeyerek bitirdikten sonra tekrardan bu sisteme kayıt olarak yardımdan yararlanabilmektedir. Borcunu erken ödemek isteyen veya tamamını kapatmak isteyen kişilere ilgili kurum tarafından tekrar ikraz hakkı tanınır. Banka hesabına yatırılan ikrazları düzenli olarak ödeyen kişiler başvuru talep ederek tekrar ödeme alabilir.
Ödünç para geri ödenmezse ne olur?
Ödünç para alan kişilerden her ay düzenli olarak ödeme yapması talep edilir. Bu ödemeleri herhangi bir durum belirtmeden aksatan kişiler hakkında yasal işlem başlatılır. Bu kişiler ilgili kuruma bağlı organlar tarafından sistem dışına çıkarılabilmektedir. Üye son yardımını öder ve alacağı varsa alacağı ödenir. Taahhütname veren üyelerin bu ödemelere ait belirlenen para yardımı dilekçe halinde dosyasına eklenir.
ÖDEME TABLOSU NASIL?
3-Çalıştığı iş yerinden, zorunlu üyeler arasından iki kefil göstermesi, Ödünç para sisteminden daha önce para almamış olması,
Üyenin aylık net istihkakının, icra, nafaka, temlik, vb. kesintilerinden sonra kalan kısmının, talep edilmesi önemli. Aylık ikraz taksit tutarının iki katından az olmaması, (İkraz talep eden üyenin aylık istihkakının tamamı üzerinde nafaka, temlik veya tedbir var ise lehine nafaka, temlik veya tedbir konulan kişinin, Sandık lehine ikraz borcunun tamamını kaldırdığını gösteren belgenin icra müdürlüklerinden alındığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonunda ödünç para yardımı almaya hak kazanırlar),