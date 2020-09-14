5000 ve 10000 TL ödünç para yardımı başvuru şartları neler? Aile Bakanlığı ödünç para yardımını kimler alabilir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Uzun yıllardır yürürlükte olmayan ödünç para yardımı yeniden gündeme geliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından yeniden uygulanmaya başlayacak ödünç para için başvuru yapanlara 5000 ve 10000 TL ödenecek. Bakanlık tarafından duyurulan yeni kampanya ile başvuru yapan kişilere verilecek olan yardımın ailelere teker teker ödeme yapılarak verileceği belirtildi.

Ödünç para verme işleri hakkında kanun hükmünde kararname

Ödünç para sistemi hakkında detaylı açıklamalarda bulunan bakanlık, bu yardım kararını Merkez Yönetim Kurulu Yardım Yönergesi'nin 8. Maddesine göre aldıklarını açıkladı. Bu açıklamalara göre birçok alanda bu ödemeleri gerçekleştirecek olan bakanlık, TOKİ ve belediye konut projelerinde ödemesi bulunan kişilere bu ödemeleri yapacaklarını duyurdu. Ödünç para uygulaması dışında duyurulan bu ödemelere Konut Edindirme Yardımı adı verildi. Ayrıca herhangi bir sıra dışı durum anında konut onarım yardımı da kişilere verilecek.