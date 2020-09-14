Hepsiburada 14,15,16 Eylül Dev İndirim günleri başladı! Binlerce üründe indirim kapış kapış gidiyor...

Hepsiburada tarafından 3 gün sürecek dev indirim kampanyaları başladı. 14-15-16 tarihleri arasında geçerli olacak indirim günlerinde yüzde 90'a kadar indirimler olacak. Büyük firmaların sevilen ürünlerini indirime sokması sonrasında kampanyalar ilgi görüyor. . Bu üyelik işlemlerinin ardından siteye giriş yapacak olan müşteriler beğendikleri ürünleri sepetlerine ekleyecekler. İstediği ürünü seçerek almak isteyenler alışverişlerini elektronik ortam üzerinden tamalayacak.

HEPSİBURADA.COM EYLÜL 2020 DEV İNDİRİM GÜNLERİ KAMPANYASI

Hepsiburada tarafından başlatılan indirim kampanyası 14 Eylül, 15 Eylül ve 16 Eylül tarihlerinde geçerli olacak. Bu tarihlerde alışveriş platformu üzerinde satış yapan çok sayıda firma ürünlerini özel indirimlerle satışa sundu.

Müşterilerin ihtiyaç duyduğu alanlarda yapılan indirimlerde ise bazı alanlar dikkat çekiyor.