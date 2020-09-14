Hepsiburada 14,15,16 Eylül Dev İndirim günleri başladı! Binlerce üründe indirim kapış kapış gidiyor...
Hepsiburada 14,15,16 Eylül Dev İndirim günleri başladı. Binlerce üründe 14-15-16 Eylül tarihleri arasında yüzde 90'a varan indirimler olacak. 3 gün boyunca sürecek kampanyada büyük firmalar sevilen ürünlerini indirime sokuyor. Başlayan indirimler alıcılara büyük fırsat sunuyor. Önemli firmalar alışveriş sitesi üzerinden ürünlerini satışa sundu.
Hepsiburada tarafından 3 gün sürecek dev indirim kampanyaları başladı. 14-15-16 tarihleri arasında geçerli olacak indirim günlerinde yüzde 90'a kadar indirimler olacak. Büyük firmaların sevilen ürünlerini indirime sokması sonrasında kampanyalar ilgi görüyor. . Bu üyelik işlemlerinin ardından siteye giriş yapacak olan müşteriler beğendikleri ürünleri sepetlerine ekleyecekler. İstediği ürünü seçerek almak isteyenler alışverişlerini elektronik ortam üzerinden tamalayacak.
HEPSİBURADA.COM EYLÜL 2020 DEV İNDİRİM GÜNLERİ KAMPANYASI
Hepsiburada tarafından başlatılan indirim kampanyası 14 Eylül, 15 Eylül ve 16 Eylül tarihlerinde geçerli olacak. Bu tarihlerde alışveriş platformu üzerinde satış yapan çok sayıda firma ürünlerini özel indirimlerle satışa sundu.
Müşterilerin ihtiyaç duyduğu alanlarda yapılan indirimlerde ise bazı alanlar dikkat çekiyor.
Özellikle müşteriler elektronik ev eşyaları, mobilya, beyaz eşya, cep telefonu, bilgisayar, tablet, akıllı saat gibi dijital ürünlere büyük ilgi gösteriyorlar.
Bu sektörlerin dışında ayrıca kadın ve erkek giyim ile erkek aksesuar, erkek ayakkabı, kadın ayakkabı, kadın çanta, kadın aksesuar ürünleri de oldukça fazla ilgi görüyor.
Hepsiburada indirimlerinden faydalanmak isteyen müşteriler öncelikle alışveriş platformu üzerinde bir üyelik oluşturacaklar. Bu üyelik işlemlerinin ardından siteye giriş yapacak olan müşteriler beğendikleri ürünleri sepetlerine ekleyecekler.
Sepetlerinde hangi ürünleri aldıklarını, fiyatları kontrol edecek olan müşteriler onlne ödeme işlemleri ile ücreti ödeyecekler. Daha sonra bu ürünler kargo ile müşterilere gönderilecek.