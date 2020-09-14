Yerli enerjiden dev adım! Yılda 20 bin ailenin elektriği karşılanacak

1 MİLYON 125 BİN AĞAÇ KURTULDU

Temiz ve milli enerji seferberliğine katkıda bulunarak memlekete hizmet etmekten mutlu olduklarını belirten Uğur Erdurgut sözlerini şöyle sürdürdü: "

2023 hedefi, tüm iş dünyası için çok önemli ve stratejik bir çağrı. Bu ülkede kazandığımızın bu ülkede yatırıma ve istihdama dönüştürme noktasında büyük kararlılık gösterilmesi gerekiyor. Bu tesisin hayata geçmesiyle birlikte yıllık 30 bin ton karbon salınımı engellenmiş, 1 milyon 125 bin ağaç kurtulmuş olacak. Yatırımların önünün açılması için hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile mevcut Bakan Fatih Dönmez'in çabaları çok önemli. Zaten bu yatırıma girmemin en önemli etkenlerinden biri de Sayın Albayrak'ın, 'Milli Enerji Seferberliği' çağrısı oldu. Bu çağrıyla birlikte Karaman tarihinin en büyük yatırımını yaparak, Türkiye'de de bir ilki başarmış olduk."

"BİR TUĞLA DA BİZ KOYUYORUZ"

Son 10 yılda enerji alanında önemli mesafeler kaydedildiğini belirten Erdurgut, "Milli Enerji Politikası'nın hayata geçirilmesi ülkemiz için stratejik bir hamledir. Türkiye'de enerji alanında büyük bir potansiyel var. Bu potansiyelin açığa çıkarılıp, hayata geçirilmesi için bir tuğla da biz koyuyoruz. Böylece enerji de bağmsızlık kazanacağız. Karaman'da hayata geçirdiğimiz dev santrali geçen hafta itibariyle üretime başladı. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın çağrısı bizim için milat oldu. Bu çağrıyla birlikte EPDK'nın açmış olduğu yarışmaya katılmıştık. Bize güvenenlerin güvenini boşa çıkarmadık. Bu ülkede kazandıklarımı ülkemde yatırıma dönüştürmekten mutluyum" diye konuştu.