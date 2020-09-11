Karadeniz'deki tarihi keşif sonrası Türkiye'nin yeni hedefi! Görüşmeler başladı

Karadeniz'de geçtiğimiz ayın ortalarında bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi sonrası hem bakanlık yetkililerinin hem de uzmanların bölgede bulunan gaz rezervinin miktarına ilişkin yukarı yönlü revize yapılabileceğine yönelik mesajlarının ardından yabancı kaynaklarda sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervinin 1 trilyon metreküp olduğu ve bahsedilen oranda bir keşif olması halinde Türkiye'nin 10 yıl içinde net enerji ihracatçısı bir ülkeye dönüşebileceği öne sürüldü.