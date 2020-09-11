Kanuni göreve hazır: Kırmızı beyaza boyandı, Türk bayrağı işlendi







AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt yaptığı açıklamada, "Bir ay önce İncekum mevkisinde demirleyen Kanuni gemimizin gerekli bakım, güncelleme ve geliştirme çalışmaları yapılıyor. Boya aşamaları bitti. Ay yıldızlı bayrağımız tamamlandı. Teknik çalışmalar devam ediyor. İnşallah Karadeniz'de nasıl gaz rezervi bulduysak umuyorum ki Doğu Akdeniz'de de aradığımızı bulacağız. Fransa ve Yunanistan ne kadar saldırırsa saldırsın. Bu çabaları boşa çıkacaktır. Milli değerlerimizin yanındayız. İnşallah Doğu Akdeniz'de gaz ya da petrol buluruz. Bu çalışmaların Silifke'de yapılması ayrıca bizi mutlu etmektedir" dedi.