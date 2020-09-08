Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: Nakdi ücret desteği ve SED ödemeleri bugün itibarıyla başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi ücret desteği ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başladığını söyledi. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETİ ÖDEMELERİ BAŞLADI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, bugün itibarıyla başlayan ödemelerin 15 Eylül'e kadar hesaplara yatırılacağını kaydetti.

Ödemelerin tüm çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını dileyen Selçuk, "SED hizmetinden yararlanan 129 bin çocuğumuz için 134 milyon lira ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz." ifadelerini kullandı.