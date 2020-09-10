Son dakika: Bakan Varank yerli otomobil için tarih verdi!

Otonom teknolojilerin gençlerin teknolojileri olduğuna dikkati çeken Varank, şöyle devam etti:

"Gençlerimiz bu geleceğin teknolojilerinde şimdiden çalışma yapıyorlar. Global firmalar bile bunu tam olarak oturtabilmiş değil. Tabii ki genç yaşta daha lise, üniversite çağında gençlerin bu işlerle ilgileniyor olması, kendi algoritmalarını yazıyor olması, tüm bu ekipmanları doğru bir şekilde kullanıyor olması önemli. İnşallah biz gençlerimize başarılar diliyoruz."

Varank, bütün hafta boyunca teknoloji yarışmalarının devam ettiğini anımsatarak, "Dün roket yarışmalarında bir ilk; 20 bin fite roketini çıkardı gençlerimiz. Otonom araç, İHA yarışları, haftaya model uydu yarışmamız olacak yine. Çok katma değer oluşturacak çok değerli yarışmalar." ifadelerini kullandı.