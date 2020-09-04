Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ankara-Niğde Otoyolu mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, son 6 ayda gerçekleştirdiğimiz 8. ulaşım projesi olan Ankara-Niğde Otoyolu'nun birinci ve üçüncü kesimlerini hizmete aldık. #YolMedeniyettir anlayışıyla ülkemize ulaşımda çağ atlatmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.