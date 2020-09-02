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Son dakika: Bakan Pakdemirli: Ankara Nallıhan'daki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ankara Nallıhan'da çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır." açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi: 02.09.2020 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020
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Son dakika: Bakan Pakdemirli: Ankara Nallıhan'daki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ankara Nallıhan'da çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır" dedi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Beyalan Mahallesi Bürmece mevkisinde dün saat 16.20 sıralarında bir kez daha orman yangını başlamıştı.

Yangına Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 2 uçak, 6 helikopter, 127 arazöz, 8 dozer ve 650 personelle müdahale edildi.

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Rüzgarın etkisiyle gece saatlerinde güç kazanan yangına itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu büyük bir alan kül olmaktan kurtarıldı.

Alevlerin yaklaştığı Nallıgölcük ve Beyalan mahalleleri tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yangını söndürme çalışmalarına, güneşin doğuşuyla birlikte helikopterler ve tanker uçaklar da katıldı.

Yangına müdahale çalışmalarını bir süre koordine eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının büyük ölçüde kontrol altına alıdığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ankara Nallıhan'da çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır." açıklamasını yaptı.

Son dakika: Ankaranın Nallıhan ilçesinde orman yangını SON DAKİKA: ANKARA'NIN NALLIHAN İLÇESİNDE ORMAN YANGINI
Bakan Pakdemirli: Nallıhan yangını kontrol altına alındı BAKAN PAKDEMİRLİ: NALLIHAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

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