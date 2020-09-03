Son dakika: Merkez Bankasından flaş açıklama: İktisadi faaliyet, mayıs ayından bu yana güç kazanıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ''İkinci çeyrekte salgın nedeniyle hızla gerileyen iktisadi faaliyet, mayıs ayından bu yana güç kazanmaktadır." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle turizm gelirlerinde kısmi bir iyileşme başlarken, mal ihracatındaki toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyi önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir.

Arz yönlü unsurların, normalleşme sürecinin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağı öngörülmektedir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.