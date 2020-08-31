Son dakika: TCMB ile Libya Merkez Bankası arasında Mutabakat Zaptı imzalandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Libya Merkez Bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir mutabakat zaptı imzalandı.

TCMB'den yapılan açıklamada, bugün Libya Merkez Bankası ile merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu anlaşma kapsamında, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve finansal iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır." denildi.

LAVROV İLE KRİTİK GÖRÜŞME GÖRÜŞTÜLER

PYD'nin sözde heyeti müzakere anlaşması imzaladıktan sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede Suriye krizinin çözümü, Cenevre'de süren Anayasa Komite görüşmeleri ve insani yardımların ele alındığı öğrenildi.

GÜNDEM SURİYE KRİZİ

Kadri Cemil, terör örgütü ile imzaladıkları anlaşmanın Suriye'de çözüm için önemli maddeleri barındırdığını söyledi.

Teröristbaşı İlham Ahmed ise, imzalanan müzakerenin Suriye'de çözüm için yeni bir adım olduğunu vurgulayarak, "Suriye'deki tüm tarafların askeri çözüm yerine siyasi çözüme ağırlık vermesini umut ediyoruz. Artık anlaşmazlık ve savaşa son verilmeli, göçmenlerin evlerine dönmeleri ile tutukluların serbest kalmalarının önü açılmalıdır" diye konuştu