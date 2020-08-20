20 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Merkez Bankası'ndan 'zorunlu karşılık' hamlesi!

Son dakika: Merkez Bankası'ndan 'zorunlu karşılık' hamlesi!

Son dakika haberine göre 'ndan yapılan açıklamada, "Reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankaların yabancı para zorunlu karşılık oranlarının, tüm vade dilimlerinde geçerli olmak üzere, kıymetli maden depo hesapları için 700 baz puan, diğer tüm yabancı para yükümlülükleri için ise 200 baz puan artırılmasına karar verilmiştir." denildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.08.2020 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020
ABONE OL
Son dakika: Merkez Bankası'ndan 'zorunlu karşılık' hamlesi!

TCMB, reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarının artırılmasına karar verdi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

17 Mart 2020 tarihinden bu yana, yabancı para zorunlu karşılık oranlarında indirim yapılması ve reel kredi büyüme koşullarının bazı bankalarca ilk defa sağlanması nedeniyle piyasaya verilen toplam 17,7 milyar abd doları karşılığı döviz ve altın cinsinden likidite, 18 temmuz 2020 tarihinde yapılan değişiklik ve bu düzenleme ile birlikte normalleşme kapsamında geri çekilmiş olacaktır.

Merkez Bankası flaş karar aldı! Zorunlu karşılıkları artırdı | Peki bu karar ne anlama geliyor? İşte yanıtı MERKEZ BANKASI ZORUNLU KARŞILIKLARI ARTIRDI | PEKİ BU KARAR NE ANLAMA GELİYOR? İŞTE YANITI

Merkez Bankası faiz kararının ardından dolar euro ve altın fiyatlarında son durum? 20 Ağustos piyasalar CANLI FAİZ KARARININ ARDINDAN DOLAR EURO VE ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA