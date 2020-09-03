AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞI NE KADARDI?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,76, aylık %0,58 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,76 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,51 artış gerçekleşti.

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,88 artış gerçekleşti.