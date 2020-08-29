Ekonomide yol haritası belli oluyor! Eylülde yoğun gündem

Kovid-19'un etkilerinin en yoğun yaşandığı söz konusu döneme ilişkin büyüme rakamları 31 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak. Bu yılın nisan-haziran dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ve yıllık gayri safi yurt içi hasıla verileri TÜİK tarafından duyurulacak. AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne göre ekonomistler yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 11 daralmasını bekliyor. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyümüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da büyüme rakamlarına ilişkin öngörüsünün sorulması üzerine, "Türkiye, inşallah ikinci çeyrek performansıyla daralma yaşayan ülkeler içinde en az etkilenen ülkelerden birisi olacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İHRACAT VE ENFLASYON

Gelecek hafta gözlerin çevrileceği bir diğer veri ise enflasyon rakamları olacak. TÜİK, 3 Eylül Perşembe günü ağustos ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi ile yurt içi üretici fiyat endeksini açıklayacak. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) temmuzda yıllık yüzde 11,76, aylık yüzde 0,58 artmıştı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler ise ağustos ayında TÜFE'nin yüzde 0,96 artmasını bekliyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından da 2 Eylül'de ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerinin açıklanması bekleniyor. Kovid-19 nedeniyle tüm dünyada ekonomilerin daralmasının olumsuz etkileri ihracata da yansırken bu olumsuz etkiler haziran ayından itibaren ortadan kalmaya başlamıştı. İhracat, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 11,5 artışla 15 milyar 12 milyon dolar olmuştu.