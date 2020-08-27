Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan paylaştı: Her 100 TL verginin 85 TL'si refaha
Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'si vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'si sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor. Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur" açıklamasında bulundu.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Bakan Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'si vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'si sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor.
FAİZ ekonomisinden HİZMET EKONOMİSİNE geçiş budur.