Son dakika: Bakan Pekcan duyurdu: İhracatçılara büyük kolaylık sağlayacak platformu devreye alıyoruz
Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatçılarımıza ve girişimcilerimize sunduğumuz danışmanlığın kalitesini ve kapsamını yükseltecek bir platformu devreye alıyoruz" dedi. Bakan Pekcan, "Kolay İhracat Platformu ile artık her bir ihracatçımızın, yapay zeka teknolojisi ile çalışan dijital bir danışmanı olacak" ifadelerini kullandı.
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatçılarımıza ve girişimcilerimize sunduğumuz danışmanlığın kalitesini ve kapsamını yükseltecek bir platformu devreye alıyoruz" dedi. Bakan Pekcan, "Kolay İhracat Platformu ile artık her bir ihracatçımızın, yapay zeka teknolojisi ile çalışan dijital bir danışmanı olacak" ifadelerini kullandı.
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