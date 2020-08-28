28 Ağustos 2020, Cuma
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Son dakika: Bakan Pekcan duyurdu: İhracatçılara büyük kolaylık sağlayacak platformu devreye alıyoruz

Son dakika haberine göre , "İhracatçılarımıza ve girişimcilerimize sunduğumuz danışmanlığın kalitesini ve kapsamını yükseltecek bir platformu devreye alıyoruz" dedi. , " ile artık her bir ihracatçımızın, teknolojisi ile çalışan dijital bir danışmanı olacak" ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.08.2020 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020
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Son dakika: Bakan Pekcan duyurdu: İhracatçılara büyük kolaylık sağlayacak platformu devreye alıyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatçılarımıza ve girişimcilerimize sunduğumuz danışmanlığın kalitesini ve kapsamını yükseltecek bir platformu devreye alıyoruz" dedi. Bakan Pekcan, "Kolay İhracat Platformu ile artık her bir ihracatçımızın, yapay zeka teknolojisi ile çalışan dijital bir danışmanı olacak" ifadelerini kullandı.

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