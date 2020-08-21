21 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu: O araçlarla ilgili önemli karar: 31 Ekim'e kadar uzatıldı

Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu: O araçlarla ilgili önemli karar: 31 Ekim'e kadar uzatıldı

Son dakika haberine göre , "’de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarından, yurtta kalma süresi 1 Şubat 2020 tarihinden sonra bitmiş veya bitecek olanlar için süre sonu gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerek olmaksızın 2020(bu tarih dahil)tarihine kadar uzatıldı." açıklamasında bulundu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.08.2020 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020
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Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu: O araçlarla ilgili önemli karar: 31 Ekim'e kadar uzatıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye'de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarından yurtta kalma süresi 1 Şubat 2020 tarihinden sonra bitmiş veya bitecek olanlar için süre sonu gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerek olmaksızın 31 Ekim 2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatıldı. Bu sayede yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız araçlarını yurt dışı edememeleri nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşamayacaklardır." ifadelerini kullandı.

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