Samsun’da cinsel içerikli paylaşımlar yapan şahıs gözaltına alındı
Sosyal medyada cinsel içerikli paylaşımlar yapan N.A. isimli şahıs, siber polislerince tespit edilerek gözaltına alındı. N.A.'nın adresindeki elektronik materyallere incelenmek üzere el konuldu.
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Samsun'da bir sosyal paylaşım sitesinde müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
GÖZALTINA ALINDI
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sanal devriye polisleri, sosyal medya platformlarında yapmış oldukları çalışmalar sonucunda N.A.'nın Twitter'da müstehcen içerikli paylaşım yaptığını tespit etti. Siber polisi bu sabah N.A.'yı İlkadım ilçesindeki ikametinde yakalayarak gözaltına aldı
TELEFON VE BİLGİSAYARI İNCELENECEK
Siber polisi şahsın ikametinde cep telefonu, laptop, flash bellek gibi dijital materyallere incelenmek üzere el koydu. Müstehcen içerik üretip sanal ortamda paylaşan şahısla ilgili adli işlem başlatıldı.