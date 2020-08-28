28 Ağustos 2020, Cuma
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Samsun’da cinsel içerikli paylaşımlar yapan şahıs gözaltına alındı

Sosyal medyada cinsel içerikli paylaşımlar yapan N.A. isimli şahıs, siber polislerince tespit edilerek gözaltına alındı. N.A.'nın adresindeki elektronik materyallere incelenmek üzere el konuldu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.08.2020 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020
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Samsun’da cinsel içerikli paylaşımlar yapan şahıs gözaltına alındı

Samsun'da bir sosyal paylaşım sitesinde müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sanal devriye polisleri, sosyal medya platformlarında yapmış oldukları çalışmalar sonucunda N.A.'nın Twitter'da müstehcen içerikli paylaşım yaptığını tespit etti. Siber polisi bu sabah N.A.'yı İlkadım ilçesindeki ikametinde yakalayarak gözaltına aldı

TELEFON VE BİLGİSAYARI İNCELENECEK

Siber polisi şahsın ikametinde cep telefonu, laptop, flash bellek gibi dijital materyallere incelenmek üzere el koydu. Müstehcen içerik üretip sanal ortamda paylaşan şahısla ilgili adli işlem başlatıldı.

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