26 Ağustos 2020, Çarşamba
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BDDK'dan Giresun'daki selzedeler için destek açıklaması

Son dakika haberine göre; Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu, 'daki  felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza destek için finansman kolaylığı sağlayacak kararlar aldı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.08.2020 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020
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BDDK'dan Giresun'daki selzedeler için destek açıklaması

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Giresun'daki sel felaketinden maddi ve manevi etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun finansman kolaylığı sağlayacak kararlar aldığını belirtti.

Akben, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giresun'daki sel felaketinden maddi ve manevi etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun finansman kolaylığı sağlayacak kararlar aldığını belirterek, "Sel felaketinde şehit olan askerlerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerimizin başı sağ olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve himayelerinde devletimiz bütün imkanlarıyla seferber olmuştur." ifadelerini kullandı.

BDDK'nın internet sitesinde yayımlanan kurul kararına göre 1 Ocak 2021'e kadar Giresun'da yerleşik üye iş yerlerinden yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme süreleri iki katı olarak uygulanacak.

Konut, taşıt ve tüketici kredilerinin vadeleri ise hem yeni krediler hem de yeniden yapılandırmalarda yönetmelikteki sınırlara tabi olmaksızın ödemesiz dönemlerin uygulanması da dâhil olmak üzere bankalar ve banka dışı mali kuruluşlar tarafından belirlenebilecek
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