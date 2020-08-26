26 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin ekonomiye getirisi 30 milyon dolar! Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı

Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin ekonomiye getirisi 30 milyon dolar! Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı

'in ve Pervari ilçe sınırları içerisinde yer alan ve () tam kapasite olarak toplam üretimi bugün itibari ile 459 milyon kWh olup, ekonomiye katkısı 30 milyon dolar olduğu öğrenildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.08.2020 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020
ABONE OL
Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin ekonomiye getirisi 30 milyon dolar! Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı

5 Temmuz 2020'de açılışa, Başkan Erdoğan'ın video konferans yöntemi ile katılırken, kesilen kurdelelerle ve 'in tam kapasite elektrik üretimine başlamasıyla kısa süre içerisinde ekonomiye getirisi 30 milyon dolar olması sevindirdi.

Çetin Barajı ve HES'in tam kapasite elektrik üretimine başlamasının ardından ekonomisine yıllık 100 milyon dolarlık katkı yapacağı belirtildi.

Dicle Nehrinin en büyük kolu olan Botan Çayı üzerinde yer alan Çetin Barajının, silindirle sıkıştırılmış beton () tipine göre Türkiye ve Avrupa'nın en büyük barajı olduğu kaydedildi.



RCC gövdesi 165 metre yüksekliğinde olan barajın gövde hacminin ise 4.8 milyon metreküp olduğu, milli ekonomiye yılda yaklaşık 100 milyon dolar katkı sağlayacağı ifade edildi.

Bugün itibari ile toplam üretim 459 milyon kWh olup, ekonomiye katkısı kısa süre diliminde 30 milyon dolar olduğu belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA