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Enerjide dengeler değişecek! Türkiye'nin eli güçleniyor

'de keşfedilen 320 milyar metreküp doğalgaz 'nin uluslararası ticaretteki pozisyonunu da değiştirecek. BOTAŞ ve özel sektörün 'nın devlet şirketi Gazprom ile 8 milyar metreküp gaz ithalatını kapsayan uzun vadeli sözleşmeleri 2021'de sona eriyor. Türkiye'nin yeni sözleşmeler öncesi de eli güçlenmiş olacak. Başkanı , keşfin Türkiye için büyük oranda bir oyun değiştirici haline geleceğini açıkladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.08.2020 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020
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Enerjide dengeler değişecek! Türkiye'nin eli güçleniyor

'nin tarihindeki en büyük keşfi yaparak 'de bulduğu 320 milyar metreküplük doğal gazla uluslararası ticarette daha sağlam bir pozisyona geleceği öngörülürken, gaz ithalatı yapılan ülkelerle devam eden fiyat pazarlığı görüşmelerinde ve mevcut kontratların şekillenmesinde önemli bir avantaj sağlayacağı vurgulanıyor. Türkiye'nin yıllık doğalgaz üretimi 2019 sonu itibarıyla 473,8 milyon metreküpe yükselirken, ithalatı da 45,2 milyar metreküp oldu. Türkiye'nin doğalgaz ithalatında geçen yıl yüzde 33,6 ile en büyük payı alan 'yı, yüzde 21,2 ile ve yüzde 17,1 ile takip etti.



SÖZLEŞME YENİLEME DÖNEMİ İÇİN AVANTAJ
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve özel sektörün Rusya'nın devlet şirketi Gazprom ile 8 milyar metreküp gaz ithalatını kapsayan uzun vadeli sözleşmeleri 2021'de sona eriyor. Aynı tarihte, Azerbaycan ile yapılan 6,6 milyar metreküp gaz kontratının süresi ve ile de 1,3 milyar metreküpü kapsayan uzun vadeli LNG anlaşmasının süresi de doluyor. Türkiye'nin yeni sözleşmeler öncesi de eli güçlenmiş olacak.

UCUZ GAZ İÇİN ÖNEMLİ
Başkanı , keşfin Türkiye için büyük oranda bir oyun değiştirici haline geleceğini söyledi. Kuyan, söz konusu keşfin etkisinin sadece doğalgazla kalmayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Türkiye daha ucuz gaza erişim sağlayabileceği ve piyasaya daha düşük fiyatlı gaz sunabileceği için, Avrupa'dan daha ucuz elektrik üreten bir ülke haline de gelebilecek. Sanayici daha ucuza elektrik kullandığında, bu otomatik olarak ihracat potansiyelini de artırıyor. Bu yüzden hem elektrik hem de doğalgaz ticaretine ivme kazandıracak bir sürecin de ilk adımı olarak görebiliriz. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin enerji ticaret merkezi olma hedefine daha hızlı koşmaya başlayacağını söyleyebilirim."

UZUN VADELİ PLANLAR YENİDEN
Yatırım ve danışmanlık şirketi APLUS Enerji Ortağı Volkan Yiğit, Fatih sondaj gemisinin Gaz Sahası'ndaki keşfinin Türkiye için çok avantajlı bir döneme denk geldiğine dikkati çekerek, "Türkiye'nin uzun dönemli doğalgaz tedarik anlaşmalarının 16 milyar metreküplük kısmının 2021 yılında biteceğini biliyoruz. Keşfin en büyük katkılarından biri de bu sayede olacak" değerlendirmesinde bulundu.

GAZ TİCARETİNDE MERKEZ ÜLKE
Yiğit, gaz olabilmek için ise gaz üretimi yapmanın şart olmadığını fakat Türkiye'nin kendi üretiminin ciddi bir oranda artmasının uluslararası ticarette daha sağlam bir pozisyona gelmesine yardımcı olacağını vurguladı.

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