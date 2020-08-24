Enerjide dengeler değişecek! Türkiye'nin eli güçleniyor





SÖZLEŞME YENİLEME DÖNEMİ İÇİN AVANTAJ

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve özel sektörün Rusya'nın devlet şirketi Gazprom ile 8 milyar metreküp gaz ithalatını kapsayan uzun vadeli sözleşmeleri 2021'de sona eriyor. Aynı tarihte, Azerbaycan ile yapılan 6,6 milyar metreküp gaz kontratının süresi ve Nijerya ile de 1,3 milyar metreküpü kapsayan uzun vadeli LNG anlaşmasının süresi de doluyor. Türkiye'nin yeni sözleşmeler öncesi de eli güçlenmiş olacak.

UCUZ GAZ İÇİN ÖNEMLİ

Enerji Ticareti Derneği Başkanı Burak Kuyan, keşfin Türkiye için büyük oranda bir oyun değiştirici haline geleceğini söyledi. Kuyan, söz konusu keşfin etkisinin sadece doğalgazla kalmayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Türkiye daha ucuz gaza erişim sağlayabileceği ve piyasaya daha düşük fiyatlı gaz sunabileceği için, Avrupa'dan daha ucuz elektrik üreten bir ülke haline de gelebilecek. Sanayici daha ucuza elektrik kullandığında, bu otomatik olarak ihracat potansiyelini de artırıyor. Bu yüzden hem elektrik hem de doğalgaz ticaretine ivme kazandıracak bir sürecin de ilk adımı olarak görebiliriz. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin enerji ticaret merkezi olma hedefine daha hızlı koşmaya başlayacağını söyleyebilirim."