20 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Ekonomi Haberleri Rus ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 3,6 küçüldü

Rus ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 3,6 küçüldü

Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan öncü verilere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede sanayi üretimi yılın ilk 6 ayında yüzde 4,2 azaldı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.08.2020 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020
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Rus ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 3,6 küçüldü

Söz konusu dönemde, halkın reel harcanabilir gelirleri de yüzde 3,7 düşerken, Rus ekonomisi de yüzde 3,6 küçülme kaydetti.

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Kovid-19 salgını ve küresel emtia fiyatlarındaki düşüş nedeniyle Rus ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 8,5 küçülmüştü.

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Rusya Merkez Bankası tahminlerine göre, geçen yıl yüzde 1,3 büyüyen ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 ila 5,5 arasında küçülmesi bekleniyor.

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