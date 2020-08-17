İkinci el otomobilde önemli gelişme! Fiyat yükselişine yasal fren

Otomotiv sektöründe hızlı başlayan 2020 yılı ile birlikte ikinci el pazarında da hareketlilik zirveye çıktı. Hem sıfır otomobile hem de ikinci el araca olan talep artışı fiyatların da zirve yapmasına ve sektörde özellikle ikinci elde ciddi sorunların oluşmasına neden oldu. Bazı modellerde ikinci el fiyatları tedarik sıkıntısı yaşanan sıfır otomobillerin bile üzerine çıkmıştı. Bu hareketliliğe bazı regülasyonların getirilmesi gerekliliği konuşulurken, geçtiğimiz gün Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yeni kanun açıklaması ile sektöre düzenleme geldi. Bu gelişme sektör genelinde olumlu karşılandı.

EN AZ 1 YIL KİRALAMA

Hürriyet'in haberine göre Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yeni yönetmeliğe göre kiralama şirketlerine araçları satmak için en az bir yıl boyunca kiralama faaliyeti yapma şartı getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte, "Motorlu kara taşıtı kiralama faaliyetinde bulunan işletmeler tarafından en az bir yıl süreyle kiralanan taşıtların bu işletmelerce satışı yapılabilir" ibaresi yer aldı.