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Haberler Galeri İkinci el için yeni düzenleme! İkinci el araba fiyatları düşer mi? ÖTV indirimi gelecek mi? Opel, Renault, Fiat, Dacia...

İkinci el için yeni düzenleme! İkinci el araba fiyatları düşer mi? ÖTV indirimi gelecek mi? Opel, Renault, Fiat, Dacia...

İkinci el araba fiyatları düşer mi? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Araba almak için hayal kuran milyonlarca vatandaş fiyatların yüksek olmasından şikayet ediyor. Sıfır araçların piyasaya sürülmemesi nedeniyle fiyatların yüksek olduğu tahmin ediliyor. Uzmanlar, pandemi döneminden olumsuz etkilenen otomotiv sektörünün normale döneceği takvimi açıkladı. ÖTV indiriminin ne zaman geleceği araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, İkinci el araba fiyatları düşer mi? ÖTV indirimi gelecek mi? Opel, Renault, Fiat, Dacia...

Giriş Tarihi: 15.08.2020 16:02 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 16:07
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İkinci el için yeni düzenleme! İkinci el araba fiyatları düşer mi? ÖTV indirimi gelecek mi? Opel, Renault, Fiat, Dacia...

İkinci el araba fiyatları düşer mi? ÖTV indirimi gelecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İkinci el araba almak için para biriktiren binlerce vatandaş, fiyatların normale döneceği tarihi merak ediliyor. Sektörün uzman isimlerinin yaptığı açıklamalar yakından takip ediliyor. Pandemi döneminden en çok etkilenen sektörler arasında yer alan otomotiv piyasasında ÖTV beklentisi oluşmuş durumda. Peki, İkinci el araba fiyatları düşer mi? ÖTV indirimi gelecek mi? Opel, Renault, Fiat, Dacia...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İkinci el için yeni düzenleme! İkinci el araba fiyatları düşer mi? ÖTV indirimi gelecek mi? Opel, Renault, Fiat, Dacia...

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Yükselen fiyatlar ve ikinci el araç piyasasında oluşan karmaşa sonrasında devlet tarafından konuya müdahale edilme kararı alındı. İkinci el araç satışı düzenlemesi sonrasında da 'İkinci el araba fiyatları düşecek mi?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

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İkinci el için yeni düzenleme! İkinci el araba fiyatları düşer mi? ÖTV indirimi gelecek mi? Opel, Renault, Fiat, Dacia...

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞECEK Mİ? DÜZENLEME GELDİ!

Ticaret Bakanlığının, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Bakan Ruhsar Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, yönetmeliğin ikinci el taşıt ticaretinin adil rekabet koşulları altında, kolay, hızlı ve güvenli bir ortamda yapılmasını sağlamanın yanı sıra sektörün sağlıklı bir işleyişe kavuşturulması amacıyla hazırlandığını, bu kapsamda ilgili tüm tarafların görüş ve katkılarının alındığını belirtti.

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İkinci el için yeni düzenleme! İkinci el araba fiyatları düşer mi? ÖTV indirimi gelecek mi? Opel, Renault, Fiat, Dacia...

Pekcan, halihazırda faaliyette olan işletmelerin yetki belgesi almaları için öngörülen ve daha önce 2 defa uzatılan geçiş sürecinin bu defa uzatılmadığına işaret ederek, "İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan ve yetki belgesini bugüne kadar almayan işletmelerin 31 Ağustos 2020'ye kadar yetki belgesi almaları gerekmektedir. Bakanlıkça aksi tespit edilmedikçe, bir takvim yılı içinde 3'ten fazla taşıt satışı ticari faaliyet kabul edilecek ve kayıt dışı ticari faaliyetler takip edilerek yaptırım uygulanacak." bilgisini verdi.

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İkinci el için yeni düzenleme! İkinci el araba fiyatları düşer mi? ÖTV indirimi gelecek mi? Opel, Renault, Fiat, Dacia...

Satışı yapılan taşıt sayısı hesaplanırken Türkiye Noterler Birliğinden alınan verilerin esas olacağını belirten Pekcan, aynı kişinin hem kendi adına hem de vekaleten yaptığı tüm satışların dikkate alınacağını bildirdi.

Bakan Pekcan, iş yeri açma ve çalışma ruhsatının, yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar arasına eklendiğini vurgulayarak şunları ifade etti: