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İkinci el için yeni düzenleme! İkinci el araba fiyatları düşer mi? ÖTV indirimi gelecek mi? Opel, Renault, Fiat, Dacia...
İkinci el araba fiyatları düşer mi? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Araba almak için hayal kuran milyonlarca vatandaş fiyatların yüksek olmasından şikayet ediyor. Sıfır araçların piyasaya sürülmemesi nedeniyle fiyatların yüksek olduğu tahmin ediliyor. Uzmanlar, pandemi döneminden olumsuz etkilenen otomotiv sektörünün normale döneceği takvimi açıkladı. ÖTV indiriminin ne zaman geleceği araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, İkinci el araba fiyatları düşer mi? ÖTV indirimi gelecek mi? Opel, Renault, Fiat, Dacia...
Giriş Tarihi: 15.08.2020 16:02 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 16:07
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