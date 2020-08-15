Son dakika: İkinci el araç satışına yeni düzenlemeler geldi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayınlanan yeni yönetmelikte yer alan, "Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esaslar ile bu şarttan muafiyet sağlayan eğitim alanlarını ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim, Bakanlık veya Bakanlıkça uygun görülen kurum ve kuruluşlar tarafından verilir" maddesi ise, yetki belgesi almak için eğitim alma şartının getirileceğini işaret ediyor.