Tüm çalışmalar tamamlandı! 23 yıllık hayal gerçek oldu: Cizre ile Şırnak arasını 20 dakikaya düşürecek

Bir dönem PKK'lı teröristlerin yuvalandığı Şırnak'taki Cudi ve Gabar, güvenlik güçlerinin etkin mücadelesiyle teröristlerden temizlendi. Hz. Nuh'un gemisinin oturduğu rivayet edilen Cudi Dağı, bölgenin inanç turizmine açılması ve refahının artırılması için altyapı yatırımları hızlandırıldı.

1997'de ihalesi yapılan, bu süreçte çok sayıda terör saldırısına uğrayan, uğruna şehitler verilen ve aradan geçen 23 yılın ardından ise ancak bugün tamamlanabilen Şırnak -Cizre karayolu, Cudi'nin bağrına nakış gibi işlendi.

Sabah'ın haberine göre, Cizre ve Şırnak arasını bir saatten 20 dakikaya düşüren 35.7 km'lik otoyolun büyük bir bölümüne asfalt dökülürken, Cudi Dağı'nın bağrına inşa edilen 733 ve 805 metrelik iki tünel ile 360 metrelik viyadükte ise tüm çalışmalar tamamlandı. Yolun resmi açılışı önümüzdeki haftalarda yapılacak.