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Avrupa'da başka bir örneği yok! Başkan Erdoğan 19 Ağustos'ta açacak

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Giriş: 17.08.2020 16:02
Güncelleme:17.08.2020 16:07
Türkiye’nin ilk yerli entegre güneş paneli fabrikasının açılışına sayılı günler kaldı. Avrupa’da örneği olmayan fabrika yıllık 500 megavat üretim kapasitesine sahip olacak. Dev proje ile her yıl yüz milyonlarca dolarlık ithalatın önüne geçilecek. Fabrikanın açılışını Çarşamba günü Başkan Erdoğan yapacak.

Fabrikada tüm dünyanın Çin'den ithal ettiği ve güneş panelinin en önemli parçası olan ingot üretimi de yapılacak.

Türkiye bağımsız enerji politikası çerçevesinde dev bir enerji yatırımının daha hayata geçmesine hazırlanıyor. Kalyon Enerji'nin kurduğu ilk yerli entegre güneş paneli fabrikası 19 Ağustos'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.



Fabrika ile ilgili bilgi veren Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu, 400 milyon dolar yatırımla Ankara'da kurulan tesis ile 1400 kişi istihdam edileceğini söyledi. Yıllık panel üretim kapasitesi ise 500 megavat olacak.



AVRUPA'DA BAŞKA BİR ÖRNEĞİ YOK
Tüm ürünlerin üretim sahfaları tek çatı altında. Bunun Avrupa'da başka bir örneği yok. Haluk Kalyoncu, fabrikayı bir eğitim, üretim ve teknoloji üssü olarak nitelendiriyor. AR-GE'ye çok ciddi yatırımın yapıldığı projede birçok üniversite ile de işbirliği yapılıyor.

Fabrikada üretilecek paneller 1 milyar dolar yatırımla Konya Karapınar'da kurulacak 1000 megavatlık güneş santralinde kullanılacak. Böylece yüz milyonlarca dolarlık panel ithalatının da önüne geçilecek.

Santralde üretilecek elektrik ile cari açığın kapatılmasına yıllık 400 milyon dolarlık katkı sağlanacak.

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