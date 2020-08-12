12 Ağustos 2020, Çarşamba
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ekonomi yönetimine destek

Genel Başkanı 'den ekonomi yönetimine destek geldi. Bahçeli, " kurunun yükselişine sevinenler zalimlerin oyuncağıdır" dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.08.2020 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ekonomi yönetimine destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ekonomi yönetimine destek geldi.

Devlet Bahçeli, "Siyaseti karıştırmak isteyen çürüklerin ekonomik saldırılardan medet umması, Merkez Bankası'nın döviz rezervinin eridiği yalanına bel bağlaması utanç vesikasıdır. Döviz kurunun yükselişinden sevinenler bir defa zalimlerin oyuncağıdır."dedi.



DOĞU AKDENİZ'DE YAŞANANALAR

Devlet Bahçeli, ''Türkiye'yle Almanya'da müzakere masasına oturan Yunanistan'ın, Mısır'la geçersiz ve yok hükmünde bir anlaşma imzalaması ahlaksız bir tertiptir. Türkiye'nin şakası yoktur. Türkiye'yi Akdeniz'den çıkarmaya ve Anadolu'ya sıkıştırmaya hiçbir ülkenin gücü yetmeyecektir'' açıklamasını yaptı.

Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeliden ekonomi yönetimine destek SON DAKİKA: MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ'DEN EKONOMİ YÖNETİMİNE DESTEK

"ALEMDE ŞER BİTMEZSE, OĞUZ NESLİNDE..."

"Navtex alanı olarak belirlenen sularda Türk milletinin karşısına çıkmaya cesaret edenlerin bilmesi gereken altın kural şudur: Alemde şer bitmezse, Oğuz neslinde de er tükenmez."

"Yunanistan Lozan Antlaşmasını çiğnemektedir. Yürürlükteki uluslararası antlaşmalar, bilhassa Doğu Ege Adalarının silahlandırılmasını yasaklamakta, yasal yükümlülükler getirmektedir. Yunanistan Türkiye'nin itirazlarına rağmen uluslararası hukuk çerçevesinde ahdi taahhütlerini ve antlaşmaları hiçe sayıp Doğu Ege Adalarının silahsızlandırılmış statüsüne aykırı hareket etmektedir."

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARINA NOKTA!

Bahçeli, "Erken seçim tartışmaları mahsurludur, sinsi ve sivri bir amaca matuftur. Milletvekili genel seçimi 2023 yılının haziran ayında yapılacaktır" mesajını verdi.

"BEYRUT PATLAMASI DİKKAT ÇEKİCİ..."

MHP Lideri Bahçeli, "Doğu Akdeniz'de yükselen gerilimlerin ülkemiz ve uluslararası siyaset gündeminin başköşesine yerleştiği bir dönemde Beyrut patlaması oldukça düşündürücü ve dikkat çekicidir." dedi.

"CHP'NİN BÖLÜCÜ BİR KİSVEYE BÜRÜNÜP..."

Bahçeli, "Serok'un sözde Kürt sorununa vurgu yapması, CHP'nin bölücü bir kisveye bürünüp sözde Kürt sorunuyla ilgili rapor hazırlığı içinde olması içimizdeki devşirilmiş siyaset artıklarını teşhir etmiştir." açıklamasını yaptı.

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