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Bakan Fatih Dönmez paylaştı! Oruç Reis'ten yeni görüntü

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Giriş: 12.08.2020 10:40
Güncelleme:12.08.2020 10:49
Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis'in görüntüsünü paylaşarak, "23 Ağustos'a kadar toplam 1750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer (sismik kablo) Akdeniz'e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis'ten yeni bir görüntü paylaştı.

Görüntülerde geminin içindeki çalışmalar da yer aldı.

Bakan Dönmez, "Adım adım Akdeniz. Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos'a kadar toplam 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer(sismik kablo) Akdeniz'e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun" ifadelerini kullandı.

Oruç Reis'ten yeni görüntü
Oruç Reis'ten yeni görüntü
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