Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş döviz ve altın açıklaması

Merkez Bankası, yaptığı açıklamada döviz ve altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmanın izlendiğini belirtti.



PİYASA GELİŞMELERİNE İLİŞKİN BASIN DUYURUSU

Merkez Bankası'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle;

"Uygulamaya alınan mali ve parasal politikalar küresel salgın hastalığın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında ve üretken kapasitenin korunmasında başarılı olmuştur. Son dönemde açıklanan veriler iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret etmektedir. Bu bağlamda Ağustos başı itibarıyla iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkânları kademeli olarak azaltılacaktır.