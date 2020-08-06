Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş döviz ve altın açıklaması
Merkez Bankası (TCMB) yaptığı açıklamada döviz ve altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmanın izlendiğini belirtti. Öte yandan TCMB, "Ağustos başı itibariyle iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkanları kademeli olarak azaltılacaktır." mesajını verdi.
Merkez Bankası, yaptığı açıklamada döviz ve altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmanın izlendiğini belirtti.
PİYASA GELİŞMELERİNE İLİŞKİN BASIN DUYURUSU
Merkez Bankası'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle;
"Uygulamaya alınan mali ve parasal politikalar küresel salgın hastalığın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında ve üretken kapasitenin korunmasında başarılı olmuştur. Son dönemde açıklanan veriler iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret etmektedir. Bu bağlamda Ağustos başı itibarıyla iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkânları kademeli olarak azaltılacaktır.
Öte yandan, piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir.
Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."