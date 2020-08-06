Altın neden yükseliyor? Altın ne kadar oldu?

Paksoy, altın fiyatlarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Uzun süredir altın tarafına yoğun ilginin sürmesi nedeniyle artan fiziksel altın talebi, ETF altın fonları tarafında alışların devam etmesi ve bol likidite ortamının getirdiği alternatifler trendi destekleyen diğer faktörler. Jeopolitik risk başlıkları ve ABD-Çin gerginliği gibi majör başlıklar da altın tarafında fiyatları destekliyor.

Ons altın tarafında olası kar satışları 1.900-2.000 üzerinde ve içinde karşılandıkça 2.085 üzerinde güç kazandıkça 2.150-2.250 teknik hedeflerini potansiyel olarak masada tutacaktır.

Gram altın tarafında da hızlı bir hareketle 485-500 civarlarına gelindi. 400-450 bandına geri çekilme olmadıkça ve 500 üzerine yerleşme başladıkça 520-550 gibi orta vadeli hedefler masada olacaktır. Her durumda grafiklerde aşırı alım seviyelerinde olunduğunu da unutmamak gerekiyor. Aşı ve ilaç gibi gibi majör bir haber başlığı ile anlamlı bir düzeltme ihtimalini de unutmamak gerekiyor."