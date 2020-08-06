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Ticaret Bakanlığı harekete geçmişti! O mesajlara kısıtlama geliyor!

’ndan yapılan açıklamada vatandaşların büyük şikayet ettiği reklam mesajlarına sınırlama getiriliyor. , 1 Eylül'de hayata geçecek. Sistem hem kullanıcıya hem de ticari işletmelere hizmet verecek. Peki söz konusu sistem nasıl işleyecek? İşte detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.08.2020 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
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Ticaret Bakanlığı harekete geçmişti! O mesajlara kısıtlama geliyor!

1 Eylül'den itibaren Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'ne kayıt olmayan işletmeler, ticari mesaj gönderemeyecek. Bakanlığın altyapı çalışmalarını tamamladığı uygulamaya ilişkin yönetmelik ocak ayında yayımlandı.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?
Reklam mesajı ya da e-postasını göndermek isteyenler, önce Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'ne kayıt olacak.

Kullanıcılar da e-Devlet üzerinden üzerinden hangi firmalara izin verdiğini görecek. İstemediği firmanın kendine ulaşmasını anında engelleyebilecek.

TRT Haber'in haberine göre; İstenmeyen reklam mesajları için bugüne kadar 500 binden fazla şikayet geldi. Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile bu şikayetlere daha hızlı cevap verilecek. Firma, bilgi ve belge taleplerini sistem üzerinden 15 gün içinde iletecek.

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