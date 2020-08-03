03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den İzmir yangını ile ilgili açıklama: Bir kişi gözaltında

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den İzmir yangını ile ilgili açıklama: Bir kişi gözaltında

Son dakika haberine göre 'deki orman yangını için açıklamalarda bulunan , "Bir haftada 33 çıktı. Bu kadar yangının çıkması normal değil. Olayla ilgili bir gözaltımız var." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.08.2020 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020
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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den İzmir yangını ile ilgili açıklama: Bir kişi gözaltında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Menderes'te çıkan orman yangının 22 saatte kontrol altına alındığını açıkladı.

İşte Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları:

BİR KİŞİ GÖZALTINDA
Menderes'teki orman yangını 22 saatte kontrol altına aldık. Başlangıç noktasında yiyecek, içecek materyali bulunmuş. Yani bunun yiyecek, içecek maksatlı gelen birileri tarafından yanlışlıkla çıkarılmış olabileceği düşünülüyor. Olayla ilgili bir gözaltımız var.

Bakan Pakdemirliden İzmir yangını ile ilgili açıklama: Bir kişi gözaltında BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN İZMİR YANGINI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA: BİR KİŞİ GÖZALTINDA

SABOTAJ İHTİMALİ VAR
Son günlerde çıkan yangınların 3'te biri anız temizliğinden kaynaklı. Çatalca ve Kemalpaşa yangınlarının sabotaj ihtimali var.

İçişleri Bakanlığı ile görüştük mangala tedbir alınacak.

3 YARALIMIZ YAR
Manisa yangında arazöz devrildi, 3 yaralımız yar. Manisa'daki yangında kısa sürede soğutma faaliyetlerine geçeceğiz.

Türkiye'de son 1 haftada 227 yangın çıktı. İzmir'de 20 orman 13 ziraat yangını çıktı. 2019'da aynı tarihlerde İzmir'de 15 yangın olmuştu.

İzmir Mendereste korkutan orman yangını İZMİR MENDERES'TE KORKUTAN ORMAN YANGINI
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