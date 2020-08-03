Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Menderes'te çıkan orman yangının 22 saatte kontrol altına alındığını açıkladı.

İşte Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları:

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Menderes'teki orman yangını 22 saatte kontrol altına aldık. Başlangıç noktasında yiyecek, içecek materyali bulunmuş. Yani bunun yiyecek, içecek maksatlı gelen birileri tarafından yanlışlıkla çıkarılmış olabileceği düşünülüyor. Olayla ilgili bir gözaltımız var.

SABOTAJ İHTİMALİ VAR

Son günlerde çıkan yangınların 3'te biri anız temizliğinden kaynaklı. Çatalca ve Kemalpaşa yangınlarının sabotaj ihtimali var.

İçişleri Bakanlığı ile görüştük mangala tedbir alınacak.

3 YARALIMIZ YAR

Manisa yangında arazöz devrildi, 3 yaralımız yar. Manisa'daki yangında kısa sürede soğutma faaliyetlerine geçeceğiz.

Türkiye'de son 1 haftada 227 yangın çıktı. İzmir'de 20 orman 13 ziraat yangını çıktı. 2019'da aynı tarihlerde İzmir'de 15 yangın olmuştu.