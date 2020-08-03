



Elektronik İzleme Sistemi, şüpheli, sanık veya hükümlülerin; cezalarının infazı veya bu kişilere denetimli serbestlik tedbirlerinin uygulaması amacıyla 2013 yılında başlatılmıştı. Türkiye'de kullanılan elektronik izleme üniteleri ise şöyle:



"Konutun terk edilmemesi amaçlı, belirlenen yerlere gitmekten yasaklanma veya belirli alanların terk edilmesinin engellenmesi amaçlı, alkol kullanımı izleme amaçlı, mağdur koruma amaçlı."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kamu alımlarının SİP uygulamasına tabi olarak gerçekleştirilmesi için diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. Bu kapsamda, üzerinde çalışılan alanlar ise şöyle:



"Metro, tramvay, tren gibi raylı sistem araçlar, raylı sistemlerde kullanılacak sinyalizasyon, güç, haberleşme ve benzeri alt sistemler, elektrikli otobüs başta olmak üzere muhtelif kara, hava ve deniz araçları, güvenlik, izleme, gözlem, kontrol, yazılım, bilişim, haberleşme, tespit ve takip sistemleri, enerji üretim ve dağıtım sistemleri, akıllı şehir uygulamaları."







