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Son dakika: İzmir Balçova'da korkutan orman yangını! A Haber olay yerinde...

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Giriş: 30.07.2020 19:18
Güncelleme:30.07.2020 19:18
İzmir'in Balçova ilçesi Teleferik üstündeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına 9 helikopter ve 1 uçak ile müdahale edildi. Karadan ve havadan müdahale edilen yangın bölgesindeki son gelişmeleri A Haber muhabiri Secan Bilgi canlı yayında aktardı.

İzmir'in Balçova ilçesi Teleferik üstündeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Alevler, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüyünce, çevre illerden 4 helikopter daha bölgeye gönderildi. Hızla büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Antalya'dan bir yangın söndürme uçağının da, ekiplere destek amaçlı bölgeye sevk edildi.

Öte yandan, sağlık ekipleri de bölgede tedbir amaçlı hazır tutuldu.

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