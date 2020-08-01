01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Bakan Selçuk'tan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" açıklaması: 1,2 milyon ihtiyaç sahibine 1.000'er TL ulaştırdık

Son dakika: Bakan Selçuk'tan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" açıklaması: 1,2 milyon ihtiyaç sahibine 1.000'er TL ulaştırdık

Son dakika haberine göre , Çalışma ve Bakanı Selçuk, " kampanyamızda toplanan 2 milyar TL'yi aşkın bağıştan yaklaşık 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1.000'er TL ulaştırdık. Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlarda 30 milyar TL‘ye yaklaştık. "dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.08.2020 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020
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Son dakika: Bakan Selçuk'tan Biz Bize Yeteriz Türkiyem açıklaması: 1,2 milyon ihtiyaç sahibine 1.000'er TL ulaştırdık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında hanelere destek sağladıklarını duyurdu. Bakan Selçuk, "Devlet-millet el ele vererek Kovid-19 salgınından etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyoruz" dedi.


Bakan Selçuktan Biz Bize Yeteriz Türkiyem açıklaması: 1,2 milyon ihtiyaç sahibine 1.000er TL ulaştırdık BAKAN SELÇUK'TAN "BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM" AÇIKLAMASI: 1,2 MİLYON İHTİYAÇ SAHİBİNE 1.000'ER TL ULAŞTIRDIK

'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bugüne kadar 2 milyar lirayı aşkın bağış yapıldığını hatırlatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yardımların ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmaya devam edildiğini belirtti.

1,2 MİLYON İHTİYAÇ SAHİBİ HANEYE 1.000'ER TL DESTEK
Bakan Selçuk, "Bu kapsamda yaklaşık 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1.000'er TL nakdi destek verdik. Kampanya kapsamında toplanan miktarın kalanını da ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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