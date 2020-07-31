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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk açıkladı! Kısa Çalışma Ödeneği uzatılıyor

Aile, Çalışma ve yaptığı açıklamada, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. , ve mevcut faydalananlar için 'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz." ifadelerine yer verdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.07.2020 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk açıkladı! Kısa Çalışma Ödeneği uzatılıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un duyurduğu kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının 1 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Karar'a göre, kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay uzatıldı. Kararda, Yeni Korona virüs (Covid-19) nedeniyle ortaya çıkan dışsal sebeplerden dolayı kısa çalışma ödeneğinin 1 ay süreyle uzatıldığı bilgisi yer aldı.

Bakan Selçuk'da sosyal medya hesabından konuya ilişkin "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün başladı SON DAKİKA: BAKAN SELÇUK DUYURDU: İŞSİZLİK VE KISA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ BUGÜN BAŞLADI
Kısa çalışma ödeneği bayramdan önce yatacak mı? 2020 kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zamana kadar sürecek? KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI? 2020 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI, NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

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