30 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Selçuk: Sendikalı işçi sayımız 1.9 milyona ulaştı

Bakan Selçuk: Sendikalı işçi sayımız 1.9 milyona ulaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ’de yayımlanan işçi sendikalarının istatistiklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.07.2020 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020
ABONE OL
Bakan Selçuk: Sendikalı işçi sayımız 1.9 milyona ulaştı

Bakan Selçuk, 2020 Temmuz ayı istatistiklerine göre sendikalaşma oranının yüzde 13,66 olarak gerçekleştiğini belirtti. Toplam işçi sayısının 14.2 milyona, sendika üyesi işçi sayısının ise 1.9 milyon ulaştığını ifade eden Bakan Selçuk, 2020 Ocak ayına kıyasla toplam işçi sayısının 394 bin 854, sendikaya üye işçi sayısının da 28 bin 272 kişi arttığına dikkat çekti. 6356 sayılı Kanun kapsamında 190 sendikanın faaliyet gösterdiğini anımsatan Bakan Selçuk, 2020 Ocak-Temmuz döneminde 10 yeni sendikanın kurulduğunu, yüzde 1'lik işkolu barajını aşan işçi sendikası sayısının 57'ye ulaştığını kaydetti.

Türkiye'nin büyümesinde ve güçlenmesinde işçi sendika ve konfederasyonlarının önemli bir yeri olduğunun altını çizen Bakan Selçuk, "Elbette en büyük temennimiz, bu oranların çok daha yüksek seviyelere çıkması ve tüm işçilerimizin sendikalaşması yönünde. Bizler kendimizi işçilerimizle daha güçlü hissediyor, çalışma hayatımızı işçilerimizle daha ileri seviyelere taşıyoruz. Biliyoruz ki işçilerimiz emeği, alın terini temsil etmekte" dedi.

Emeğe, üretkenliğe ve özveriye her anlamda sahip çıktıklarına vurgu yapan Selçuk, bu anlayışla çalışanların hakkını hukukunu her mecrada savunmaya gayret ettiklerini ifade etti.

Bakan Selçuk duyurdu! Engelli ve yaşlılara 1 haftalık bayram izni çıktı BAKAN SELÇUK DUYURDU! ENGELLİ VE YAŞLILARA 1 HAFTALIK BAYRAM İZNİ ÇIKTI
Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: Evde bakım ücretini 1.544 TLye yükselttik SON DAKİKA: BAKAN SELÇUK DUYURDU: EVDE BAKIM ÜCRETİNİ 1.544 TL'YE YÜKSELTTİK

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA