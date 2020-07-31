İngiltere'den Türkiye'ye turist akını! Yarından itibaren başlıyor...

Türkiye'ye tatile gelişte tarifeli seferlerin yanında charter uçuşların da başlamasıyla İngiltere pazarından turist akışı hızlandı. İngiltere, Kovid-19 nedeniyle yeniden sıkıntılı günler geçiren İspanya'ya gidip dönenlere 14 gün karantina uygulaması getirdi. Tatil dönüşü 2 hafta karantinada kalmak istemeyen İngiliz turistler arka arkaya İspanya tatillerinden vazgeçiyor. Normal şartlarda 15 milyon İngiliz'in İspanya'da tatil yaptığı biliniyor. Kovid-19'la birlikte dünyadaki seyahat tercihleri yarı yarıya azalmış olsa da, büyük çaplı bir İngiliz hareketinin daha Türkiye'ye kayması bekleniyor. Turizmciler, Yunanistan'a da ilgi olduğunu, ancak ülkenin sağlık altyapısının 'yetersiz' olduğunu değerlendiren turistlerin daha çok Türkiye'yi tercih edeceğini belirtiyor.

Charter uçuşlar Jet2holidays tarafından 15 Temmuz'da başlatıldı. Easyjet ve TUI ise Türkiye operasyonlarına 1 Ağustos'ta başlıyor. Şirketlerin ek sefer planı da var.