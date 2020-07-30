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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan ekonomik güven endeksi açıklaması

, rekor bir yükseliş gösteren ekonomik güven endeksi ile ilgili olarak, “’nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz.” dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.07.2020 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan ekonomik güven endeksi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, rekor bir yükseliş gösteren ekonomik güven endeksi ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Bakan Albayrak, " Türkiye'nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan o açıklama:

YÜZDE 11.8 ARTIŞ

"Ekonomik Güven Endeksi Haziran ayında 73,5 iken, Temmuz ayında %11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi.

TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ…

Yeni normalde adım adım Türkiye'nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz."

Son dakika: Temmuz ayı ekonomik güven endeksi açıklandı SON DAKİKA: TEMMUZ AYI EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ AÇIKLANDI

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