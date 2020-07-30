Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan ekonomik güven endeksi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, rekor bir yükseliş gösteren ekonomik güven endeksi ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Bakan Albayrak, " Türkiye'nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Ekonomik Güven Endeksi Haziran ayında 73,5 iken, Temmuz ayında %11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi. Yeni normalde adım adım Türkiye'nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz. pic.twitter.com/eHgAiCrHye — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 30, 2020

İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan o açıklama:

YÜZDE 11.8 ARTIŞ

"Ekonomik Güven Endeksi Haziran ayında 73,5 iken, Temmuz ayında %11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi.

TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ…

Yeni normalde adım adım Türkiye'nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz."