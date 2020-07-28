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Bakan Selçuk duyurdu! Engelli ve yaşlılara 1 haftalık bayram izni çıktı

"'nda yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın bayramlaşma kutlamasından mahrum kalmasını istemedik" diyen , yaşlı ve engelli vatandaşların ailelerinin yanına 1 hafta izinli gidebileceklerini söyledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.07.2020 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020
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Bakan Selçuk duyurdu! Engelli ve yaşlılara 1 haftalık bayram izni çıktı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan gelen açıklama şöyle:

1 HAFTA İZİN

"Önümüzdeki Kurban Bayramında da yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın bayramlaşma kutlamasından mahrum kalmasını istemedik. Bu bayram yaşlı ve engelli vatandaşlarımız ailelerinin yanına 1 hafta izinli gidebilecekler. Büyüklerimizden ve yakınlarından ricam, sosyal mesafe kurallarına uyarak bu bayramı geçirmemiz yönünde."

TEST YAPILACAK

İzin sonrası engelli ve yaşlı vatandaşların kuruluşa alınmadan önce koronavirüs testi uygulanacağının altını çizen Bakan Selçuk, "Negatif test sonrasında en az 7 gün süresince kuruluşlarımızda sosyal izolasyon kurallarına riayet edecekler"

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