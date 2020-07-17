17 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: 2020 fındık rekoltesi ne kadar? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı

Son dakika: 2020 fındık rekoltesi ne kadar? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı , 2020 yılı tahmini rekoltesinin 665 bin ton olmasını beklediklerini açıkladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.07.2020 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020
ABONE OL
Son dakika: 2020 fındık rekoltesi ne kadar? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı

Karadeniz ve Ordu fındık müstahsilinin, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte TMO'nun üretici dostu fiyat politikalarından memnun olduğunun altını çizen Bakan Pakdemirli, "Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından hasat öncesi açıklanan fındık alım fiyatları üreticide büyük memnuniyetle karşılanmıştı. Fındık rekoltesini belirlemek amacıyla, üretim yapan illerimizde 'Fındık Rekolte Tahmin Komisyonları'nı oluşturduk. Sahadaki fındık bahçelerini gezen komisyonlar, çotanakları sayarak önce ilçe, daha sonra da il rekolte tahminlerini belirlediler. Buna göre 2020 yılı fındık rekoltemizi 665 bin ton olarak öngörmekteyiz" diye konuştu.

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirliden açıklama! Fındık fiyatı ne kadar olacak? TARIM BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA! FINDIK FİYATI NE KADAR OLACAK?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA