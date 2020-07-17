17 Temmuz 2020, Cuma
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Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'den açıklama! Fındık fiyatı ne kadar olacak?

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı , fındık fiyatını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağını söyledi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.07.2020
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Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'den açıklama! Fındık fiyatı ne kadar olacak?

Bolaman Havzası Islah Projesi'nin tanıtımı için Ordu'da bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Fatsa ilçesinde organik tarım yapılan seralarda incelemelerde bulundu.

Bakan Pakdemirli, bu sırada gazetecilere dönerek, "Boşuna beklemeyin. Fındık fiyatını Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak" dedi.

Pakdemirli bu kısa açıklamanın ardından sera incelemesini sürdürdü.

Son dakika: Bakan Murat Kurum: 940 bin konuta ulaştık SON DAKİKA: BAKAN MURAT KURUM: 940 BİN KONUTA ULAŞTIK

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