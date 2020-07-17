Hazine ve Maliye Bakanlığından bir ilk...

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, pazartesi günü düzenlenecek ihalede 3 yıl (910 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.



HAZİNE'DE BİR İLK...

Hazine, salı günü gerçekleştireceği ilk ihalede 13 ay (392 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilini, ikinci ihalede ise 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilini ilk kez ihraç edecek.