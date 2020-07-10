10 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı: 150 bin liraya kadar hibe desteği vereceğiz

Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı: 150 bin liraya kadar hibe desteği vereceğiz

, " kooperatiflerine 150 bin liraya kadar hibe desteği vereceğiz." dedi. , "Kadın kooperatiflerinin faaliyetlerinde makina ekipman alımlarını, nitelikli personel istihdamını, sergi ve katılımını destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.07.2020 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020
ABONE OL
Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı: 150 bin liraya kadar hibe desteği vereceğiz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Kadın kooperatiflerine 150 bin liraya kadar hibe desteği vereceğiz." dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, "Kadın kooperatiflerinin faaliyetlerinde makina ekipman alımlarını, nitelikli personel istihdamını, sergi ve fuar katılımını destekleyeceğiz." diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Hayırlı olsun deyip iki müjdeyi duyurdu TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN 'HAYIRLI OLSUN' DEYİP İKİ MÜJDEYİ DUYURDU
Bakan Ruhsar Pekcan, Macar girişimcileri Türkiye’de yatırıma davet etti BAKAN RUHSAR PEKCAN, MACAR GİRİŞİMCİLERİ TÜRKİYE'DE YATIRIMA DAVET ETTİ
Son dakika: Bakan Ruhsar Pekcan açıkladı! Türk Eximbank’dan ihracatçıya 380 milyon euroluk yeni kaynak SON DAKİKA: BAKAN RUHSAR PEKCAN AÇIKLADI! TÜRK EXİMBANK'DAN İHRACATÇIYA 380 MİLYON EUROLUK YENİ KAYNAK
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Esnafımızı dünya pazarına açacağız TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN: ESNAFIMIZI DÜNYA PAZARINA AÇACAĞIZ
Bakan Pekcan: Ülkemizde e-ticaret hacmi 136 milyar lira oldu BAKAN PEKCAN: ÜLKEMİZDE E-TİCARET HACMİ 136 MİLYAR LİRA OLDU

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA