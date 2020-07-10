Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı: 150 bin liraya kadar hibe desteği vereceğiz
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kadın kooperatiflerine 150 bin liraya kadar hibe desteği vereceğiz." dedi. Bakan Pekcan, "Kadın kooperatiflerinin faaliyetlerinde makina ekipman alımlarını, nitelikli personel istihdamını, sergi ve fuar katılımını destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Kadın kooperatiflerine 150 bin liraya kadar hibe desteği vereceğiz." dedi.
Ticaret Bakanı Pekcan, "Kadın kooperatiflerinin faaliyetlerinde makina ekipman alımlarını, nitelikli personel istihdamını, sergi ve fuar katılımını destekleyeceğiz." diye konuştu.
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