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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Esnafımızı dünya pazarına açacağız

Ticaret Bakanı , "Amacımız, esnaf sanatkarımızın yerel işletme olmaktan çıkarak e-ticaret imkanlarını kullanarak dünyaya açılmasına, ürünlerini dünyaya tanıtmasına, pazarlamasına ve satışını yapabilmesine destek olmak. Pek çok şekilde esnafımızı dünya pazarına açacağız" dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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BAKAN MÜJDEYİ VERDİ: DÜNYA PAZARINA AÇACAĞIZ

Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu () Genel Merkezi Toplantı Salonu'nda, esnaf birlik ve federasyon başkanlarının katılımıyla düzenlenen Mesleki Eğitim Kurul Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı.

, toplantıda yaptığı konuşmada, TESK Başkanı ile gerek İstişare Kurulu Toplantıları'nda gerek diğer organizasyonlardaki görüşmelerinde esnafın taleplerini, önerilerini, şikayetlerini aldıklarını belirtti. Pekcan, bakanlığın görev alanındaki konulara çözüm üretmeye çalıştıklarını, diğer bakanlıkların görev alanındaki konuları ise ilgili bakanlıklara ileterek takip ettiklerini söyledi. Esnafın kendileri için çok değerli olduğunu belirten Pekcan, "Esnafımız ülkemizin yapı taşı, ekonomimizin kılcal damarı, birlik ve beraberliğimizin çimentosu. Bizim gözümüzde esnaf, evimizin bir üyesi, sokağımızın sönmeyen ışığı. Bu doğrultuda her zaman esnafımızdan gelen taleplere açık olduk, istişareye önem verdik, sahada da sizlerin önerilerini, taleplerini dinlemeye çözüm odaklı olmaya gayret ettik ve ediyoruz" diye konuştu.

"TİCARETİN AKIŞININ SAĞLANMASINA GAYRET EDİYORUZ"

Esnafın koronavirüs salgından en çok etkilenen kesimler arasında olduğunu bildiklerini dile getiren Pekcan, "Bununla ilgili de tedbirleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde diğer bakanlarımız ile tam bir koordinasyon içerisinde mümkün olduğu kadar devletin imkanlarıyla almaya gayret sarf ediyoruz. Esnafımız iş yerlerinin yeniden açılması için sabırla bekledi, bir kısmı açıldı, bir kısmı da inşallah yakın zamanda açılacak. Biz bütün bu sıkıntıların bertarafı için her zaman esnafın hamisi olan sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, 'nun tavsiyelerini de dikkate alarak, önceliği halkın sağlığına ve esnafa vererek, normalleşme ile ilgili bu adımları atmaya devam ediyoruz. Biz Ticaret Bakanlığı olarak bir taraftan da hem yurtiçi hem de uluslararası ticaretin akışının sağlanmasına gayret ediyoruz" dedi.

"ESNAFA YÖNELİK YENİ PROGRAM BAŞLATACAĞIZ"

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ni (ETBİS) de devreye aldıklarını anımsatan Pekcan, "Elektronik Bilgi Platformunu, eticaret.gov.tr sitesini ön plana aldık. Burada da 'e-ticaret sitesi nasıl kurulur, e-ticaret nasıl yapılır' bunlarla ilgili gerçekten çok basit ifadelerle anlatımlar, eğitimler var. Hatta danışma hattına size özel, sorularınızı sorabilir, cevaplarınızı alabilirsiniz. İnşallah yakın zamanda esnafın daha fazla ihracatçı olabilmesi ve e-ticaret yapabilmesi için küresel bir firmamızla beraber sadece esnafa yönelik yeni bir program başlatacağız. Esnafımızın bu imkanlardan daha fazla yararlanması e-ticaret alanından daha fazla pay alabilmesi ve e-ihracat yapabilmesi bakanlığımızın hedefleri arasında" diye konuştu.

"ESNAFIMIZI DÜNYA PAZARINA AÇACAĞIZ"

Bakan Pekcan, 'e-Ticaret olarak 'lerin yanındayız' kampanyasının da esnafa, KOBİ'lere ciddi oranda katkı sağladığına dikkat çekerek, şunları
kaydetti:

"Bu kampanyayla e-ticaret portalları 1,2 milyar liralık ödeme gerçekleştirdiler, 7 bin yeni istihdam oldu. Bu kampanyadan 135 bin KOBİ'miz yararlandı, hiç e-ticaret yapmamış 3 bin küçük işletmemiz de e-ticaret yapmaya başladı. Amacımız, esnaf sanatkarımızın yerel işletme olmaktan çıkarak e-ticaret imkanlarını kullanarak dünyaya açılmasına, ürünlerini dünyaya tanıtmasına, pazarlamasına ve satışını yapabilmesine destek olmak. Hem esnafımızın işlerini daha büyütmesini hem ekonomimize daha fazla katkı sağlamasını hedefliyoruz, biz bu hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Pek çok şekilde esnafımızı dünya pazarına açacağız. Bizim için esnafımızın alın teri göz nuru, bütün dünya markalarından daha öte."

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