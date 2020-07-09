09 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli açıkladı: Destek ödemeleri yarın 18.00'den sonra hesaplara yatacak

Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli açıkladı: Destek ödemeleri yarın 18.00'den sonra hesaplara yatacak

Bakan , "Yaklaşık 651 milyon liralık yarın 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.07.2020 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020
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Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli açıkladı: Destek ödemeleri yarın 18.00'den sonra hesaplara yatacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat Baklagil, Dane Mısır Fark Ödemeleri ile Mazot Gübre Alan Bazlı Gelir Desteği, Zeytinyağı Fark Ödemesi Desteği ve Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği" olarak 6 kalemde daha destek ödemelerinin başlayacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yaklaşık 651 milyon TL'lik destek ödemeleri 10 Temmuz Cuma günü (yarın) saat 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak.
Yapılacak destek ödemeleri:

Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteği kapsamında 45 bin 523 üreticimize, 484 milyon TL

Hububat Baklagil Fark Ödemesi Desteği kapsamında 35 bin 330 üreticimize, 112,5 milyon TL

Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği Kapsamında 11 bin 347 üreticimize, 41 milyon TL

Mazot Gübre Alan Bazlı Gelir Desteği, Zeytinyağı Fark Ödemesi Desteği Ve Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği kapsamında ise 2 bin 838 üreticimize 13,5 milyon TL şeklindedir. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun."

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