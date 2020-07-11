Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! Yükseliş sürecek mi? 11 Temmuz gram, çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 647 lira, Cumhuriyet altını 2.650 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,3 altında 399,00 liradan işlem görmüştü. Gram altın yeni güne 396 liradan başladı. Uzmanlar altın fiyatları ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar? Altın yükselecek mi, düşecek mi? İşte 11 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Ziraat Yatırım'ın 10 Temmuz'da yaptığı açıklamaya göre, dünü %0,3 düşüşle kapatan değerli madende DXY endeksindeki toparlanma ile birlikte bugün satış baskısı gözlenmekte. Teknik olarak, aşağı yönlü hareketlerde 1.790 ve 1.770 seviyeleri test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise sırasıyla 1.812 ve sonrasında 1.830 seviyesi direnç olabilir.