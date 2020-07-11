Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! Yükseliş sürecek mi? 11 Temmuz gram, çeyrek altın ne kadar?
Son dakika... Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? Bu hafta altının gram satış fiyatı yüzde 1,79 değer kazandı. Yatırımcısına kazandırmaya devam eden altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta 400 lira ile rekor kıran gram altın, dünkü kapanışta 399 lirayı gördükten sonra 11 Temmuz'da 396 liradan başladı. Peki, bugün gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yükselecek mi? İşte cevaplar...
Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 647 lira, Cumhuriyet altını 2.650 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,3 altında 399,00 liradan işlem görmüştü. Gram altın yeni güne 396 liradan başladı. Uzmanlar altın fiyatları ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar? Altın yükselecek mi, düşecek mi? İşte 11 Temmuz canlı altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?
Ziraat Yatırım'ın 10 Temmuz'da yaptığı açıklamaya göre, dünü %0,3 düşüşle kapatan değerli madende DXY endeksindeki toparlanma ile birlikte bugün satış baskısı gözlenmekte. Teknik olarak, aşağı yönlü hareketlerde 1.790 ve 1.770 seviyeleri test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise sırasıyla 1.812 ve sonrasında 1.830 seviyesi direnç olabilir.
ALTIN NE OLACAK?
Şeker Yatırım'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yukarı yönlü fiyatlamalarda 1800 üzerinde kalınmadıkça değerli metalde satış baskısının devam etmesi beklenebilir. Bu durumda 1793 ve 1785 seviyeleri test edilebilir. Alımların güçlenmesi halinde ise 1810 noktasından sonra 1825 seviyesi direnç oluşturabilir."
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
İşte güncel altın fiyatları:
GRAM ALTIN FİYATI
398,71
400,05
ÇEYREK ALTIN FİYATI
634,48
649,03
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.537,94
2.588,17
YARIM ALTIN FİYATI
1.265,00
1.298,06
ATA ALTIN FİYATI
2.659,40
2.674,30
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
223,28
259,16
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
360,83
374,79
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